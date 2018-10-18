وانتقدت الأوساط الكروية العالمية، وخاصة البريطانية، ما اعتبرته ممارسة لاعب ريال مدريد عادته الشهيرة في الاعتداء على لاعبي الفرق المنافسة خلال مباراة منتخب بلاده أملم إنجلترا في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومُني المنتخب الإسباني بخسارة 2-3 على ملعبه أمام منتخب "الأسود الثلاثة"، حيث سجل القائد هدف إسبانيا الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

إلا أن اتهامات عدة طالت راموس بدعوى أنه دهس بحذائه قدم مهاجم إنجلترا رحيم سترلنغ خلال شوط المباراة الثاني دون كرة، في لقطة لم يرها الحكم البولندي سيمون ماركسينياك لكن رصدتها إعادات تلفزيونية.

وكان من الممكن أن تكلف الواقعة قائد ريال مدريد الإسباني بطاقة حمراء، تضاف إلى سجله العامر بالعقوبات سواء مع النادي أو المنتخب.

لكن راموس لم يبق صامتا طويلا إزاء "الاتهامات" ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيديو" من زاوية أخرى يظهر عدم اعتدائه على سترلنغ عقب سقوطه أرضا.

ولم يكتف راموس بالفيديو، الذي يثبت براءته إن كان صحيحا، وإنما علق بجملة واحدة "ليس هناك ما يمكن قوله بعد ذلك"، في إشارة إلى شعوره بالظلم والترصد من قبل آخرين.

راموس (32 عاما) المعروف بلعبه الخشن الذي يصل إلى حد العنف في كثير من الأحيان، يعد اللاعب الأكثر حصولا على بطاقات صفراء بتاريخ الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

فقد تحصل قائد الفريق الملكي على 37 بطاقة أوروبية، وما يزيد على 160 بطاقة في الدوري.

يشار إلى أن المدافع الصلب أثار ضجة عارمة في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، حين تدخل بلعبة خشنة على مهاجم ليفربول محمد صلاح في منتصف الملعب، ليخرج "مو" من الملعب مصابا، ويفوز ريال مدريد باللقب لاحقا وسط اتهامات عدة لراموس بتعمد إيذاء النجم المصري.