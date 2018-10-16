ومُني المنتخب الإسباني بخسارة 2-3 على ملعبه أمام إنجلترا، الاثنين، في إطار بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث سجل القائد هدف إسبانيا الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

إلا أن راموس دهس بحذائه قدم سترلنغ خلال شوط المباراة الثاني دون كرة، في لقطة لم يرها الحكم البولندي سيمون ماركسينياك لكن رصدتها الإعادات التلفزيونية.

وكان من الممكن أن تكلف الواقعة قائد ريال مدريد الإسباني بطاقة حمراء، تضاف إلى سجله العامر بالعقوبات سواء مع النادي أو المنتخب.

راموس (32 عاما) المعروف بلعبه الخشن الذي يصل إلى حد العنف في كثير من الأحيان، يعد اللاعب الأكثر حصولا على بطاقات صفراء بتاريخ الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

فقد تحصل قائد الفريق الملكي على 37 بطاقة أوروبية، وما يزيد على 160 بطاقة في الدوري.

يشار إلى أن المدافع الصلب أثار ضجة عارمة في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، حين تدخل بلعبة خشنة على مهاجم ليفربول محمد صلاح في منتصف الملعب، ليخرج "مو" من الملعب مصابا، ويفوز ريال مدريد باللقب لاحقا وسط اتهامات عدة لراموس بتعمد إيذاء النجم المصري.