وسجل رحيم سترلينغ (16 و38) وماركوس راشفورد (30) أهداف إنجلترا، وباكو ألكاسير (59) وسيرجيو راموس (90+7) هدفي إسبانيا.

وهو الفوز الأول للمنتخب الإنجليزي في المسابقة القارية الجديدة بعد خسارته على أرضه أمام إسبانيا 1-2 في 8 سبتمبر الماضي، وتعادله مع مضيفته كرواتيا سلبيا في زغرب يوم الجمعة الماضي.

في المقابل، منيت إسبانيا بخسارتها الأولى بعد فوزين على إنجلترا وكرواتيا 6-صفر في الجولة الثانية في 11 سبتمبر، كما أنها خسارتها الأولى في 4 مباريات بقيادة مدربها الجديد لويس إنريكي.

وعززت إنجلترا موقعها في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين خلف إسبانيا، وكلاهما تبقى له مباراة واحدة ضد كرواتيا في نوفمبر المقبل.

وكانت إسبانيا بحاجة إلى الفوز لبلوغ المربع الذهبي، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى نهائيات تقام بين الخامس من يونيو المقبل والتاسع منه.

وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة لتحديد المركز الثالث.

وينال الفائز في النهائي لقبا وكأسا، إلا أن المسابقة تعتمد أيضا نظام الصعود والهبوط المعتمد في البطولات المحلية الوطنية، والهدف من ذلك هو التخطيط للنسخ المقبلة من المسابقة الجديدة.