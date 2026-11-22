ونقل مراسل "أكسيوس" باراك رافيد، في منشور على منصة "إكس"، عن مصدر مطلع على العملية، أن الجهاز الأوكراني يقف وراء الهجوم.

ويأتي التقرير بعدما رجحت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تعرض سفينة روسية لهجوم بمركبات مسيرة أثناء رسوها في القاعدة، ووجهت بالتنسيق مع موسكو لإجراء تحقيق مشترك.

وقالت الحكومة إن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن السفينة، التي كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين.

وأكدت السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، وسلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية.

ووجهت الحكومة الجهات الأمنية والعسكرية بفتح تحقيق شامل والتنسيق مع السلطات الروسية لكشف ملابسات الواقعة ومصدر الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

ووصفت الحكومة استهداف السفينة بأنه "اعتداء خطير على السيادة الوطنية"، وانتهاك لأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية ومساءلة المتورطين.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية، وأن علاقاتها واتفاقياتها مع الدول الأخرى لا يجوز اتخاذها ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها.

وقالت إنها "لن تسمح بتحويل الموانئ أو الأراضي أو المياه الإقليمية الليبية إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات الدولية".

وكانت هيئة السلامة الوطنية قد أعلنت في وقت سابق إخماد حريق ناتج عن انفجار ذخيرة داخل قاعدة بنغازي البحرية. وأكد مسؤول الإعلام بالهيئة في بنغازي، توفيق الشامخ، السيطرة على الوضع، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن محيط القاعدة.