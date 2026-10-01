ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله: "لقد طرد الوزير روبيو الوفد الإيراني الذي تجاوز المدة المسموح بها لبقائه؛ فقد انتهت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان قد حان وقت رحيلهم".

وبحسب أكسيوس، فقد ساد صباح يوم الاثنين، اعتقاد في البيت الأبيض بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع إيران في وقت لاحق من ذلك اليوم، إلا أنه بحلول أواخر فترة ما بعد الظهر، اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

وفي مساء الاثنين، وبناء على أوامر روبيو، أبلغت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نظيرتها الإيرانية بضرورة مغادرة وفد وزير الخارجية عباس عراقجي لنيويورك فورا، وفقا للمسؤول الأميركي.

غادر الوفد الإيراني -بمن فيهم عراقجي- متوجها إلى المطار بعد بضع ساعات، واستقل طائرة انطلقت من نيويورك إلى الدوحة في الساعة 1:20 من صباح الثلاثاء.

ونقل أكسيوس عن مصدر آخر، أن الولايات المتحدة طالبت بمغادرة الوفد الإيراني، لكنه أشار إلى أن عراقجي كان من المقرر أن يعود إلى طهران ليلة الاثنين في كل الأحوال.

وعلى الرغم من أن الوفد الإيراني كان سيغادر قريبا على أية حال، إلا أن خطوة روبيو مثلت توبيخا دبلوماسيا غير معتاد إلى حد كبير، وكشفت عن عمق انعدام الثقة بين البلدين وسط جهود لم تثمر عن نتائج لإنهاء الحرب.