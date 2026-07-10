وذكرت الإذاعة الجزائرية أن القرار يشمل "كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية"، لينهي بذلك القيود التي كانت مفروضة على حركة الطيران بين البلدين.

وكانت الجزائر ومالي قد أغلقتا مجاليهما الجويين أمام طائرات بعضهما البعض في أبريل الماضي، عقب إعلان الجزائر إسقاط طائرة استطلاع مالية مسيّرة قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، فيما رفضت باماكو الرواية الجزائرية، مؤكدة أن الطائرة تحطمت داخل الأراضي المالية.