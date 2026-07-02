فإلى جانب مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، تعتزم شركة "كوندور" أيضا استئناف رحلاتها المنتظمة.

وأكد متحدث باسم لوفتهانزا أن الشركة استأنفت منذ أمس الأربعاء تشغيل رحلتين يوميا من فرانكفورت إلى المدينة الإسرائيلية.

وخلال فترة الحرب، كانت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" تحافظ بصورة أساسية على تشغيل هذه الرحلات.

وكانت شركة "أوستريا"، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، قد استأنفت الرحلات من فيينا في يونيو الماضي، وتزيد اعتبارا من الآن عدد الرحلات إلى 11 رحلة أسبوعيا.

كما تعتزم شركة "يورو وينغز" استئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من منتصف يوليو الجاري، بواقع ما يصل إلى ثلاث رحلات أسبوعيا بين مدينة دوسلدورف الألمانية وتل أبيب، فيما ستسيّر الشركة رحلة أسبوعية من مدينة هامبورغ الألمانية اعتبارا من 10 يوليو الجاري.

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا أنها ستضيف في أغسطس مزيدا من الرحلات، تشمل رحلات لوفتهانزا من ميونخ، و"سويس" من زيورخ، و"بروسلز إيرلاينز" من بروكسل.

كما تعتزم شركة "كوندور" إطلاق رحلاتها المنتظمة اعتبارا من 2 أغسطس..