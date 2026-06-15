وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "وافقت إيران على ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا! كما أن القصة التي تزعم أن الولايات المتحدة تدفع لإيران 300 مليون دولار هي أخبار كاذبة نشرها الديمقراطيون".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتواصل فيه المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، والتي تمهد لمرحلة تمتد 60 يوما من المباحثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن مقترحات تتعلق بآليات دعم اقتصادي واستثماري لإيران ضمن أي اتفاق نهائي محتمل، إلا أن الإدارة الأميركية تؤكد أن أي إجراءات اقتصادية أو تخفيف للعقوبات ستظل مرتبطة بتنفيذ طهران التزاماتها النووية والتحقق منها.

ويعد الملف النووي الإيراني أبرز اختبار للاتفاق الذي أوقف المواجهة العسكرية بين البلدين، في ظل تمسك واشنطن بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مقابل سعي طهران إلى رفع العقوبات واستعادة اندماجها في الاقتصاد العالمي.