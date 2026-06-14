وأضاف أن انطلاق المفاوضات يبقى مرتبطا بالتحقق من تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية.

وذكرت وكالة مهر أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة، يعقبها اجتماع لرئيسي الوفدين لبحث الترتيبات المستقبلية للمحادثات.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قد أكد أن طهران أدرجت مواقفها الأساسية في مسودة مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن نصها سينشر بعد التوقيع الرسمي، وأن المرحلة التالية ستشهد مفاوضات تستمر 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران وإعلانه فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأميركي، فيما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام وتحديد 19 يونيو موعداً لمراسم التوقيع في سويسرا.