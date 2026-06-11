وأوضح المكتب، في بيان صدر عقب اتصال هاتفي بين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي رحب بالتزام ترامب بأن يشمل الاتفاق المرتقب هذه البنود، رغم أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم الجاري إعدادها.

وأضاف البيان أن نتنياهو أعرب أيضا عن تقديره لتأكيدات ترامب بشأن وقف دعم إيران لما وصفه بـ"وكلائها الإرهابيين في المنطقة".

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى "تسوية رائعة" مع إيران، مرجحا توقيع مذكرة تفاهم اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري في أوروبا.

وفي السياق، أعلن مكتب نتنياهو أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال تفاصيل مذكرة التفاهم قيد الإعداد، مشيرا إلى أن إسرائيل تدعم أي اتفاق يضمن تفكيك البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم والتخلص من المواد النووية المخصبة.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وسط مؤشرات على إحراز تقدم، رغم استمرار التباين حول عدد من الملفات الرئيسية.