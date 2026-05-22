وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن التحذيرات جاءت عقب تقييمات أمنية شارك فيها مسؤولون عسكريون كبار ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وبحسب التقرير، تخشى إسرائيل أن تبادر طهران إلى تنفيذ هجوم استباقي قبل أي تحرك أميركي أو إسرائيلي جديد، بهدف تغيير موازين الردع وفرض معادلات جديدة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات وسط تباينات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مواصلة المسار التفاوضي أو العودة للخيار العسكري.

وأشار التقرير إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية وشعبة العمليات عقدتا اجتماعات مع مسؤولين أميركيين لتبادل المعلومات الاستخباراتية ورفع مستوى الجاهزية.

كما أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير تقييمات أمنية مع كبار القادة العسكريين، إلى جانب اتصالات مع نظرائه الأميركيين لتنسيق أي رد محتمل على هجوم إيراني مفاجئ.