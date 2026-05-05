وحض ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في المكتب البيضوي، إيران على القيام بخيار "ذكي" وإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه ضربات جديدة و"قتل" مزيد من الناس.

وقال: "يجدر بهم القيام بما هو ذكي، لأننا لا نريد التدخل وقتل أشخاص، لا نريد ذلك بصدق".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير ​الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن وقف ‌إطلاق ‌النار ⁠مع ⁠إيران ‌لم ⁠ينته بعد، لكن على ⁠طهران ​أن ⁠تكون ​حذرة ​في أفعالها.

وأضاف هيغسيث خلال مؤتمر صحفي أن العملية الأميركية الرامية لحماية السفن التجارية من إيران في مضيق هرمز هي عملية مؤقتة، ​مضيفا أن واشنطن لا تسعى إلى الدخول ‌في صراع.