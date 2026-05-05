قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء من شأن القدرات العسكرية الإيرانية، وعندما سئل عما يمكن أن يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار الهش، قال "إنهم يعرفون ما لا يجب فعله".
وحض ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في المكتب البيضوي، إيران على القيام بخيار "ذكي" وإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه ضربات جديدة و"قتل" مزيد من الناس.
وقال: "يجدر بهم القيام بما هو ذكي، لأننا لا نريد التدخل وقتل أشخاص، لا نريد ذلك بصدق".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن وقف إطلاق النار مع إيران لم ينته بعد، لكن على طهران أن تكون حذرة في أفعالها.
وأضاف هيغسيث خلال مؤتمر صحفي أن العملية الأميركية الرامية لحماية السفن التجارية من إيران في مضيق هرمز هي عملية مؤقتة، مضيفا أن واشنطن لا تسعى إلى الدخول في صراع.
وقال إن "مشروع الحرية دفاعي بطبيعته ومحدود النطاق ومؤقت وله مهمة واحدة وهي حماية السفن التجارية البريئة من العدوان الإيراني. لن تحتاج القوات الأميركية إلى دخول المياه الإقليمية أو المجال الجوي الإيراني. هذا ليس ضروريا، نحن لا نسعى إلى القتال".