وذكرت المؤسسة أن محمدي تعرضت لنوبتين من فقدان الوعي التام، إضافة إلى أزمة قلبية حادة، بعد أن أُصيبت بإغماء مرتين داخل سجن زنجان.

من جانبه، قال محاميها مصطفى نيلي عبر منصة "إكس" إن محمدي فقدت الوعي يوم الخميس نتيجة انخفاض حاد في ضغط الدم، ما استدعى نقلها إلى المستشفى وإدخالها إلى قسم العناية المركزة.

وأوضح أن حالتها شهدت خلال الأيام الماضية تقلبات حادة في ضغط الدم، إلى جانب نوبات متكررة من الإعياء وآلام شديدة في الصدر، مشيرا إلى أن طبيب السجن قدم لها سوائل وريدية وأدوية، قبل أن يوصي بنقلها الفوري.

وأضاف أن نرجس محمدي كانت قد رفضت في البداية النقل الطارئ، استنادا إلى توصيات طبية سابقة حذرت من خطورة علاجها في مستشفيات زنجان، نظرا لتاريخها المرضي الذي يشمل ثلاث عمليات قسطرة وتركيب دعامات.

وأشار إلى أن تدهور حالتها لاحقا دفع طبيبا مختصا في الأعصاب إلى معاينتها داخل السجن، حيث شدد على ضرورة نقلها بشكل عاجل مع إعطاء أولوية لتقييم حالتها العصبية.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد القلق بشأن أوضاع الرعاية الصحية للمعتقلين في السجون الإيرانية، في ظل تقارير تشير إلى تحديات في توفير العلاج المناسب.