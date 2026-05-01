وتمكن من ذلك فريق "غاسبيرادوس" البريطاني، وهو فريق غوص تقني تطوعي عمل مع مؤرخين وباحثين للعثور على حطام السفن حول المملكة المتحدة، وفقا لمنشور في صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء.

كما أعلن خفر السواحل الأميركي عن الأمر لاحقا.

وتعرضت السفينة "تامبا" لقصف من غواصة ألمانية قبالة سواحل جنوب إنجلترا، قبل أكثر من 107 أعوام، وعلى متنها طاقم مكون من 131 فردا.

وبعد 3 دقائق فقط من قصفها، غرقت "تامبا" في قاع المحيط الأطلسي وفقد جميع أفراد طاقمها، وفق تقارير صحفية، في أكبر خسارة بحرية للقوات الأميركية خلال الحرب العالمية الأولى.

وعثر فريق غواصين بريطانيين على حطام "تامبا" مؤخرا، على عمق 91 مترا وعلى بعد نحو 80 كيلومترا قبالة سواحل كورنوال جنوب غربي إنجلترا.

وكان الفريق يبحث عن حطام السفينة منذ عام 2023.

وقال قائد الفريق ستيف مورتيمر في منشور على "فيسبوك": "هذا الاكتشاف ثمرة 3 سنوات من البحث والاستكشاف. تعد السفينة تامبا ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة ولأسر جميع ضحايا ذلك اليوم. أخيرا أصبح مثواهم الأخير معروفا".

وأضاف منشور آخر على "فيسبوك": "لم يكن العثور على حطام تامبا وليد اللحظة. كانت هذه الرحلة العاشرة للغوص بحثا عن مواقع محتملة، وساهم الجميع، سواء كان قائد السفينة أو أحد أفراد الطاقم أو الباحث أو المنسق أو الغواص، في هذا الإنجاز. ما زلنا نشعر بفرحة غامرة. لقد أنجزنا المهمة".