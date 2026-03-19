وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، وأرفق بلقطات لتدمير المروحية الإيرانية، إن سلاح الجو الإسرائيلي "يواصل تجريد القدرات العسكرية لسلاح الجو التابع للحرس الثوري الإيراني وتوسيع التفوق الجوي في غرب إيران".

وأضاف أن طائرة تابعة لسلاح الجو "رصدت أمس (الأربعاء) مروحية من طراز MI-17 تابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري وقامت باستهدافها في مطار سنندج في همدان".

وكان صحفي في موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أفاد، الأربعاء، بأن إسرائيل شنت غارات على زوارق إيرانية في بحر قزوين.

وأوضح المصدر أن إسرائيل شنت غارات على زوارق صواريخ تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين واستهدفت أكثر من 5 منها.