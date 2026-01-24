وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء المحادثات في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "لقد نوقش الكثير، ومن المهم أن المحادثات كانت بنّاءة".

وأضاف: "إذا كان هناك استعداد للمضي قدما - وأوكرانيا مستعدة - فستعقد اجتماعات أخرى، ربما في مطلع الأسبوع المقبل".

وتابع: "التركيز الأساسي للنقاشات كان على المعايير المحتملة لإنهاء الحرب. وأقدّر كثيرا وجود إدراك لأهمية المراقبة والرقابة الأميركية على مسار إنهاء الحرب وضمان الأمن الفعلي".

وأوضح زيلينسكي أن "الجانب الأميركي طرح مسألة الصيغ المحتملة لترسيخ معايير إنهاء الحرب والظروف الأمنية اللازمة لذلك".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن "امتنانه" لدولة الإمارات العربية المتحدة "ولرئيس الدولة شخصيا، على الوساطة والاستعداد لاستضافة مزيد من الاجتماعات".

وكانت المحادثات قد بدأت الجمعة في أبوظبي، لتستمر على مدى يومين، في إطار جهود تعزيز الحوار وإيجاد حلول سياسية للأزمة.

يذكر أن دولة الإمارات كانت قد نجحت في إتمام 17 عملية وساطة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، تم بموجبها إطلاق 4,641 أسيرا، ما يعكس عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين ويجسد دورها كوسيط موثوق به في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.