وقال زيلينسكي، عبر حسابه على تطبيق "تيليغرام": "أجريت محادثة جيدة جدا مع الرئيس ترامب، شكرته على استعداده لدعم أوكرانيا ومواصلة التعاون لوقف إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم وعادل".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه ناقش كذلك آخر المستجدات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الذي كان قد التقى ترامب في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم.