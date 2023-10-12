وفي لقاء مع محطة تلفزيونية إسرائيلية، كشفت امرأة إسرائيلية اسمها أفيتال ألدجيم، للمحطة، تفاصيل مواجهتها مع مقاتلي حماس على حدود غزة.

وقالت أفيتال ألدجيم: "كان طفلي على كتف أحد المسلحين، وكان يبكي طول الوقت، بينما كنت أنا أحمل طفلي الثاني".

وأضافت: "عندها وصلنا لمشارف غزة، عندها أشار لي المسلحون بالعودة إلى بيتي، بينما واصلوا هم طريقهم إلى غزة".

وتابعت: "فهمت حينها أنهم أخلوا سبيلنا. بدأت بعدها طريق العودة للبيت".

عند طريق العودة، أشارت ألدجيم، التي كانت منهارة بالبكاء خلال المقابلة، إنها واجهت مسلحين آخرين.

وقالت: "عند العودة، رأينا خلية مسلحين أخرى، اختبأت خلف هضبة رملية مع أطفال، هم رأوني، لكنهم واصلوا طريقهم إلى غزة".