قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، لكنه عاد ليقول إن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الانخراط في محادثات.
وذكر بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" الرسمية اليوم الأحد: "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".
وأضاف أن بلاده تتحرك "في الاتجاه الصحيح في أوكرانيا نظرا لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول تقسيم روسيا".
وأردف: "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".
حرب أوكرانيا
- بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.
- تسببت العملية في أشد الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
- أدت حرب أوكرانيا إلى أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962.
- لا تلوح في الأفق حتى الآن أي بادرة أمل على نهاية الحرببين الطرفين.
- يقول الكرملين إنه سيقاتل حتى تتحقق جميع أهدافه.
- من جهتها، تقول كييف إنه لن يهدأ لها بال حتى ينسحب آخر جندي روسي من أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.