وفي حال بلغ عدد وفيات كورونا هذا المستوى في الولايات المتحدة، فإنه سيكون قد ارتفع بأكثر من الضعف، مقارنة بحصيلة الضحايا الحالية.

وأكد التقرير الصادر عن معهد قياس وتقييم الصحة في جامعة واشنطن، أنه من الممكن خفض الوفيات بنسبة 30 في المئة إذا ارتدى مزيد من الأميركيين الكمامات امتثالا للإرشادات الصحية، لكن هذا الإجراء يتراجع.

وقال المعهد، الذي يقدم نفسه بمثابة مركز بحوث مستقل، إنه "بسبب الانتقال من موسم إلى موسم وانخفاض يقظة الناس، نتوقع أن يصل معدل الوفاة اليومي في الولايات المتحدة إلى قرابة 3000 في ديسمبر"، حسبما نقلت "رويترز".

وأضاف الباحثون "الوفيات التراكمية المتوقعة بحلول الأول من يناير هي 410 آلاف حالة، وهذا يمثّل 225 ألف حالة وفاة من الآن وحتى نهاية العام".

وفي السابق، توقع المعهد ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 317 ألفا و697، بحلول الأول من ديسمبر.

وقدم النموذج توقعا أشد وطأة للعالم، فرجح أن يرتفع عدد الوفيات إلى ثلاثة أمثاله ليصل إلى 2.8 مليون حالة بحلول الأول من يناير عام 2021.