وفي وثيقة نشرت مساء الأربعاء، أصدر مجلس الدولة الصيني مبادئ توجيهية رسمية فيما يتعلق بالحالات التي تم التحقق من إصابتها بمرض كوفيد 19 لكن من دون أن تكون مصحوبة بأي أعراض مثل السعال والحمى والالتهاب الرئوي.

ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي سجلت فيه الصين زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا ممن لم تظهر عليهم عوارض المرض من المواطنين الصينيين والأجانب.

وقد أعلنت الصين، الأربعاء، عن تسجيل 56 إصابة بالفيروس من أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، 28 منهم لوافدين أجانب، ليبلغ مجموع الحالات غير المصحوبة بأعراض ممن يخضعون للمراقبة الطبية في البلاد 1104، حسبما ذكر موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية.

وأشارت الوثيقة إلى أن المرضى الذين لا يعانون من أعراض المرض هم معدون، ويشكلون خطرا بنشر العدوى ونقل الفيروس للآخرين، مضيفة أن بعض الحالات تم التأكد منها لكن دون ظهور أعراض مصحوبة، ما يعني أن تلك الأعراض ستظهر في وقت لاحق من الإصابة.

وأضافت "يجب علينا تعزيز نطاق إجراء الفحوصات ومراقبة الحالات المصابة التي لم تعاني أي أعراض، وتوحيد نظام الإبلاغ عن أولئك المرضى ممن لا تظهر عليهم أعراض المرض".

وأوصت المبادئ التوجيهية بأن تقوم المؤسسات الصحية المحلية بالإبلاغ عن هذه الحالات في غضون ساعتين من ظهور نتائج اختبار إيجابية للمرض.

ومن ثم يتوجب على السلطات الصحية على مستوى المقاطعات الإبلاغ عن تلك الحالات في غضون 24 ساعة من خلال نظام الإبلاغ المركزي عن الأمراض المعدية على مستوى البلاد.

وتؤكد المبادئ التوجيهية على الأهمية المتزايدة للسلطات الصينية لإدارة وتقييم المخاطر التي يشكلها المرضى الذين لا يعانون من أعراض، إذ تهدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض المرض جهود بكين لاحتواء الفيروس رغم انخفاض أعداد المرضى الذين يعانون من الأعراض بشكل كبير منذ يناير.

وبحسب المبادئ التوجيهية الجديدة، لا يمكن للحالات التي تم التأكد بإصابتها بمرض كوفيد 19 من دون ظهور أعراض مصاحبة مغادرة المرافق الصحية إلا بعد 14 يوما وبعد التأكد من سلبية النتائج لفحوصاتهم الطبية لمرتين.

كما يجب عليهم العودة لإجراء الفحوصات في الأسبوعين الثاني والرابع من مغادرتهم المستشفى، كما هو الحال بالنسبة للإجراءات المتبعة للمرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض.

وبمجرد ظهور الأعراض عليهم، كما تقول الوثيقة، سيتم إرسالهم على الفور للعلاج الطبي، كما سيتم عزل ومراقبة جميع الأشخاص الذين تم التواصل معهم والذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.