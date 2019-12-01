وتحطمت الطائرة من طراز "بيلاتوس بي سي-12" بعد اقلاعها بوقت قصير على بعد ميل من مطار تشامبرلاين، وكن هناك 12 شخصا على متنها، كما نقلت "فرانس برس" عن إدارة الطيران الفيدرالي الأميركية.

ووقع حادث تحطم الطائرة في وقت حذرت السلطات من هبوب عواصف في المنطقة، وفق وسائل اعلام أميركية.

ونقلت قناة "ان بي سي" عن مكتب المدعي العام في الولاية ان من بين القتلى قبطان الطائرة.

وقال مجلس سلامة النقل الوطني في تغريدة انه باشر "التحقيق اليوم في حادث تحطم طائرة بيلاتوس بي سي-12 قرب تشامبرلاين".