وقالت المحكمة العليا الأميركية إن القاضية روث بادر غيتسبرغ، المعروفة بلقب "آر بي جي"، وهو اختصار لاسمها، إن الأخبار المتعلقة بالقاضية "مطمئنة إلى حد ما".

وأضافت المحكمة أن الأعراض الصحية التي تعرضت لها القاضية غيتسبرغ، البالغة من العمر 86 عاما، هدأت، مشيرة إلى أنها تستعد لمغادرة المستشفى صباح الأحد.

وكانت غيتسبرغ، القاضية التقدمية التي تلقى تقديرا كبيرا من الديموقراطيين، نقلت إلى "مستشفى جونز هوبكنز" في بالتيمور الجمعة، بعد خضوعها لفحوص أولية في مستشفى سيبلي ميموريال في واشنطن، بحسب فرانس برس.

وأثارت المشاكل الصحية التي تعانيها منها القاضية غيتسيرغ مؤخرا تكهنات بشأن احتمال تقاعدها، الأمر الذي يتيح للرئيس الأميركي دونالد ترامب تعيين قاض محافظ.

وأصبحت غيتسبرغ عميدة القضاة في المحكمة العليا، ثم تحولت إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا لطول مدة عملها في المحكمة التي عينت فيها منذ العام 1993.

وزاد من شهرة "آر بي جي" أنها كانت، في سبعينات القرن العشرين، واحدة من رواد النضال في سبيل تمكين النساء، وفي تناولها لقضايا شائكة في ظل التغييرات الطارئة على المجتمع الأميركي مثل الإجهاض وزواج المثليين.