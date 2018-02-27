وأوضح أن طائرات التحالف دمرت عربات عسكرية للمتمردين الحوثيين في وادي زبيد ومديرية الجراحي في محافظة الحديدة، كما استهدفت تعزيزات للحوثيين كانت في طريقها إلى مديرية جبل راس بالمحافظة.

ومهد القصف الجوي الطريق أمام تقدم قوات الشرعية اليمنية بإسناد من القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي، جنوب شرق مديرية الجراحي، حيث أجبرت الميليشيات على الفرار من مواقعها.

وتخوض قوات دعم الشرعية في اليمن معارك مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في مديرية مسورة بمحافظة البيضاء على جبهتين، حيث سقط عدد من المسلحين الحوثيين بين قتيل وجريح.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان مصادر عسكرية يمنية مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بمواجهات في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء.