وأشارت المصادر إلى أن هذا التقدم جاء بعد غارات جوية من طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، أسفرت أيضا عن مقتل وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية.

واستهدفت سلسلة من الغارات الجوية للتحالف تجمعات ومركبات عسكرية للمتمردين الحوثيين في مديريات زبيد وجبل راس والجراحي في محافظة الحديدة.

وحققت المقاومة اليمنية، بإسناد من القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي بقيادة السعودية، تقدما جديدا جنوب شرقي مديرية الجراحي وعلى الحدود مع مديرية جبل راس، على إثر مواجهات أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان مصادر عسكرية يمنية مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بمواجهات في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء.