ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في مطار أربيل الدولي أنه تم تمديد الحظر لثلاثة أشهر أخرى.

وكانت بغداد قد فرضت حظرا على تسيير الرحلات الدولية إلى مطارات أربيل والسليمانية ودهوك في سبتمبر الماضي، ضمن إجراءات عقابية ضد كردستان على خلفية استفتاء الانفصال عن العراق.

ودخلت أربيل وفي مفاوضات شاقة مع بغداد خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة العمل بالرحلات الدولية إلى المطارين.

وفي سياق هذه المفاوضات، اتفق الجانبان على خضوع مطاري أربيل والسليمانية لقوانين سلطة الطيران المدني العراقية، ووجود ممثلين لهذه السلطة في المطارين.