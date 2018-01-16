وكانت الحكومة المركزية، التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد، قررت منع الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في إقليم كردستان، الذي نظم الاستفتاء رغم معارضة بغداد.

ويقوم الاتفاق المتوصل إليه، على تنفيذ توصيات وتعليمات سلطة الطيران المدني العراقية في بغداد، من حيث إقلاع وهبوط الطائرات في مطاري أربيل والسليمانية.

كما تشمل الترتيبات، تواجد ممثلي قسم النقل الجوي وأمن وسلامة الطيران التابعين لسلطات الطيران المدني العراقية بصفة دائمة في مطاري أربيل والسليمانية

وبموجب الاتفاق، يتبع مطارا أربيل والسليمانية "نظام إيجار المطارات المدنية 5" لسنة 2008، مع تزويد سلطات الطيران المدني بكشف الحسابات المتعلقة بأجور هبوط الطائرات وضريبة المسافرين شهرياً.

فضلا عن ذلك، سيجري عقد اجتماعات شهرية لإدارة جميع المطارات تحت إشراف سلطات الطيران المدني للوقوف على المشاكل وحلها وتسهيل المهام

وفي المنحى نفسه، سيتم تعيين منسقين في مطاري أربيل والسليمانية حتى يتولوا مهمة التنسيق وتسهيل الأمور مع سلطات الطيران المدني العراقية.