وأفاد مراسلنا نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 12 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون بالاختناق من جراء الغاز المسيل للدموع جراء المواجهات المندلعة في بلدة اليامون القريبة من جنين.

وكان الجيش الإسرائيلي قتل في اليامون فجر اليوم جرار، الذي يتهمه بالوقوف وراء مقتل حاخام مستوطن في الضفة الغربية قبل شهر.

وفي السياق ذاته، أعلنت الفصائل الفلسطينية الإضراب الشامل في المحافظة احتجاجا على قتل الشاب الفلسطيني.

وكانت جنين خلال الشهر الأخيرة مسرحا لمواجهات دامية خلال الحملات التي شنها الجيش الإسرائيلي بحثا عن جرار.