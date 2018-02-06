وأضاف المراسل أن الجيش اقتحم بلدة اليامون القريبة من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، قبل أن يحاصر منزلا كان يتحصن فيه جرار ويقتله بالرصاص.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن جرار كان يحمل حقيبة وقطعة سلاح من نوع m-16.

وتتهم المخابرات الإسرائيلية جرار بقتل المستوطن الإسرائيلي في العاشر من يناير الماضي، من خلال إطلاق النار على مركبته قرب مستوطنة شمالي الضفة.

وشن الجيش الإسرائيلي حملات عدة بحثا عن جرار، لكنه أخفق فيها وقتل في إحداها ابن عمه، الذي يحمل الاسم نفسه.