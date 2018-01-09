ونقلت "فرانس برس" عن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم الفلسطيني وقع قرب مستوطنة "حافات غيلاد" شرق مدينة نابلس، وقد توفي الجريح في المستشفى التي نقل اليها.

وأوردت وسائل إعلام محلية فلسطينية أن المستوطنين الموجودين في المنطقة سارعوا إلى مهاجمة المركبات الفلسطينية بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا كبيرا منذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأمره بنقل السفارة الأميركية إليها، وإن تراجعت حدته في الأيام الأخيرة.

وتفيد أرقام فلسطينية بأن 14 فلسطينيا قتلوا منذ قرار ترامب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلا عن إصابة نحو 1800، وفي الفترة ذاتها أصيب 37 إسرائيليا غالبيتهم من إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة.