وذكرت الوزارة في صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "الحصيلة الأولية لحالات الوفاة نتيجة للاشتباكات الواقعة في محيط مطار معيتيقة هي 5 حالات وفاة موجودة داخل مستشفى معيتيقة 4 حالات وفاة موجودة داخل مركز جراحة القلب بتاجوراء، وسيتم نشر عدد الجرحى في وقت لاحق".

وكانت اشتباكات اندلعت بين فصيلين مسلحين في المطار دفعت بإدارته إلى إغلاقه، لا سيما مع سقوط 3 قذائف هاون في الصالة الرئيسية للمطار.

ووقعت الاشتباكات بين ميليشيا "قوة الردع الخاصة" المسيطرة على المطار بقيادة عبد الرؤوف كارة، وميليشيا "البقرة" من منطقة تاجوراء شرقي طرابلس التي شنت هجوما على المطار.

وانضم إلى المهاجمين مسلحون متطرفون فارون من مناطق شرقي ليبيا، حسب مصادرنا.