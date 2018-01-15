وقررت إدارة المطار وقف الرحلات منه وإليه، على خلفية التطورات الأخيرة، وفي خضم الاشتباكات، سقطت 3 قذائف "هاون" على الصالة الرئيسة للمطار.

ووقعت الاشتباكات بين ميليشيا "قوة الردع الخاصة" المسيطرة على المطار بقيادة عبد الرؤوف كارة، وميليشيا "البقرة" من منطقة تاجوراء شرقي طرابلس التي شنت هجوما على المطار.

وانضم إلى المهاجمين مسلحون متطرفون فارون من مناطق شرقي ليبيا، حسب مصادرنا.