وأفادت الصحيفة أنه تم شراء الشقتين عن طريق المصرفي الإيراني علي أنصاري، الذي فرضت عليه الحكومة البريطانية عقوبات في أكتوبر من العام الماضي بسبب ارتباطه بتمويل الحرس الثوري.

ووصفت الحكومة البريطانية أنصاري بأنه "فاسد"، وجمدت أصوله ومنعته من السفر إلى المملكة المتحدة.

وحسب "تلغراف"، تعلم أجهزة الاستخبارات البريطانية بوجود هذين العقارين.

ويُعتقد أن أنصاري اشترى الشقتين عامي 2014 و2016 نيابة عن مجتبى خامنئي، نجل المرشد السابق علي خامنئي الذي اغتيل في أول أيام الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وتم شراء إحدى الشقتين في مارس 2014 مقابل 16.75 مليون جنيه إسترليني، والأخرى في نوفمبر 2016 مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، وتقدر قيمتهما الحالية معا بنحو 50 مليون جنيه إسترليني.

وتقع الشقتان الفاخرتان في أحد أرقى أحياء لندن، وبجوار السفارة الإسرائيلية في حدائق قصر كنسينغتون، القريبة بدورها من قصر كنسينغتون.

وانتخب مجتبى خامنئي (56 عاما)، مرشدا أعلى لإيران خلفا لوالده، الأحد.