وشكرت مدرسة كمال عبيد في منشور على صفحتها على فيسبوك الطالب كريم بعد إصراره على تقديم الامتحان على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي شهدتها العملية التعليمية في السويداء خلال الفترة الماضية.

وكتبت المدرسة في منشورها: "الكادر الإداري والتدريسي في ثانوية كمال عبيد يتقدم بالشكر الجزيل للطالب كريم عبد الكريم الحمدان ولأسرته الكريمة ، لإصراره على إكمال الامتحان، حيث حضر وحيدا وغاب الجميع، القوة هي أن تكون مختلفا ومتميزا".

وشاركت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور المدرسة وسط ثناء واسع على اجتهاد كريم وإصراره.

وعقب التوترات الأمنية التي شهدتها السويداء تأثرت العملية التعليمية والامتحانية إلى حد كبيرة بسبب الخوف من تصاعد التوتر أكثر.

وفي حين أصرت بعض المدراس على استكمال الامتحانات، شهدت أخرى غيابا شبه تام لكل الطلاب.