وقالت وسائل إعلام فرنسية، إنه بدلا من الإفراج عن سجين كان من المقرر إطلاق سراحه من السجن وكان في انتظار ترحيله إلى بلده ليبقى تحت الإقامة الجبرية، أطلق حراس السجن في مدينة بوردو بغرب فرنسا سراح رجل محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة سرقة أدت إلى الوفاة.

وأوضحت إذاعة "أر إم سي" وقناة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية، قولها إنه عندما تم اكتشاف الخطأ، كان الرجل، الذي تم إطلاق سراحه عن طريق خطأ، قد غادر بالفعل منذ فترة طويلة، وجاري البحث عنه حاليا.