وفي الفيديو يظهر بايدن رفقة زوجته جيل يمشيان على الرمل بالقرب من منزله.

وشوهد الرئيس (81 عاما)، وهو يكافح للحفاظ على توازنه على الرمال، حيث مدت زوجته يدها وأمسكت بذراعه لتثبيته.

وغردت إحدى حسابات اللجنة الوطنية الجمهورية على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "بايدن يصارع الرمال حاليًا في منزله على الشاطئ في ديلاوير. الشاطئ يفوز".

وشهدت فترة ولاية بايدن العديد من الحوادث المشابهة التي ترافقت مع تعليقات تناولت عمره وأهليته للرئاسة.

وبعد خسارته أمام بايدن في انتخابات 2020، حقق ترامب عودة تاريخية بفوزه على نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، يوم الثلاثاء.