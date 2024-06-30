وتجري حاليا عملية تنظيف للقاعدة بعد تسرب 800 غالون (أكثر من 3500 لتر) من الرغوة الكيميائية عن طريق الخطأ.

صرح العقيد جاكوب روي من الحرس الوطني في فيرمونت للصحفيين أن العمل بدأ لاحتواء الانسكاب وإزالة الرغوة من جميع المناطق المتضررة.

وعمل أفراد الحرس الوطني جنبًا إلى جنب مع العديد من الوكالات المحلية لإدارة التسرب واحتوائه.

وتقول التقارير إن المنشأة ستستأنف أنشطتها الطبيعية قريبا.