حادثة عمرو دياب

تعرض الفنان المصري عمرو دياب، لهجوم لاذع جديد، بسبب "صفعة" وجهها لأحد المعجبين به، والتي جاءت بعد واقعتين آخرتين قام خلالهما بالتصرف بشكل غير لائق.

وانتشر فيديو للفنان المصري عمرو دياب، وهو يقوم بصفع أحد المعجبين به، حاول التقاط صورة "سيلفي"، خلال حفل زفاف.

5 "صفعات" مشابهة

خلال السنوات الماضية، التقطت كاميرات التلفزيون، أو كاميرات الهواتف، لقطات مشابهة للقطة عمرو دياب، أثارت الاندهاش، وأظهرت جانبا فاقدا للسيطرة للمشاهير، وأحيانا، لمن يتعرضون لهم.

ستذكر هنا أبرز 5 "صفعات" في الأعوام الأخيرة:

رونالدو والطفل

في أبريل 2022، اعتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على طفل مشجع لنادي إيفرتون، خلال لحظة غضب، بعد نهاية لقاء مانشستر يونايتد وإيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد لقاء مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، وخلال خروج اللاعبين، أقدم رونالدو على "صفع" هاتف أحد مشجعي إيفرتون، الذي يبدو أنه استفزه، مما أدى لكسر الهاتف.

وعندما كان رونالدو يهم بالخروج، قام بضرب هاتف مشجع إيفرتون كان يقوم بتصويره، ليرتطم الهاتف بالأرض ويتهشم.

وكتب رونالدو على حسابه بإنستغرام: "أود الاعتذار عن لحظة غضبي، وإن كان ممكنا، أود أن أدعو هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد، تعزيزا للروح الرياضية".

وفتحت السلطات تحقيقا في الواقعة، واكتفت لاحقا بتوجيه إنذار لرونالدو على تصرفه دون مخالفات.

وربما لا تصنف حادثة رونالدو "بالصفعة" لأنها لم توجه لوجه شخص آخر، لكنها بالتأكيد مثلت اعتداء مثيرا للجدل.

عقوبة كبيرة لنجم الأهلي

رصدت الكاميرات اعتداء نجم الأهلي المصري حسين الشحات على اللاعب المغربي محمد الشيبي بـ"صفعة"، في أعقاب خسارة الأهلي بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز، في يوليو 2023.

وبعد الواقعة استمعت النيابة لمحمد الشيبي في بلاغ الذي اتهم فيه الشحات بالاعتداء عليه بالضرب والسب، لتنتشر القصة وتصبح قضية رأي عام في مصر.

وأصدرت محكمة جنح في القاهرة، قبل أيام، حكما بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ في حق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في قضية الاعتداء على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح مدينة نصر قضت أيضا بحرمان الشحات من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وأداء 100 ألف جنيه كتعويض مادي.

هجوم على الرئيس الفرنسي

خلال تحيته لجماهير اجتمعت للقائه، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصفعة قوية على وجهه، من قبل أحد الشبان، في صيف 2021.

وقالت قناة (بي إف إم) التلفزيونية إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين، بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه، خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.

وانتشر وقتها مقطعا مصورا جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية" ثم يوجه إلى ماكرون صفعة قوية على الوجه.

أزمة عمر الشريف وعائشة الدوري

في 2011، حاولت مذيعة أن تلتقط صورة مع عمر الشريف خلال وجوده في مهرجان "تريبيكا" السينمائي بالدوحة، إلّا أن رد فعله كان غريبا إذ صفعها على وجهها.

وفجرت قضية صفع عمر الشريف للمذيعة العراقية عائشة الدوري، ردود فعل غاضبة في أغلب وسائل الإعلام، الأمر الذي أجبر إيناس بكر، المتحدثة الإعلامية باسم الفنان، على الخروج عن صمتها والرد بالقول إن ما دفع الشريف للتهور على إحدى معجباته كان حالة الاستفزاز التي يعاني منها في المهرجانات.

صفعة الأوسكار التي هزت أميركا

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 واقعة مفاجئة، حيث صفع نجم هوليوود ويل سميث الممثل الأميركي الكوميدي مقدم الحفل كريس روك، بعد إلقاء الأخيرة نكتة عن زوجة الأول.

وصفع سميث قبل تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممثل، روك على وجهه براحة يده، ووجه له السباب بسبب سخرية الأخير من مظهر زوجة سميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة، في الحفل الذي أقيم الأحد.

وبدت صفعة ويل سميث للوهلة الأولى على أنها مزحة مكتوبة مسبقا، لكنها سرعان ما تحولت إلى لقطة أيقونية مثيرة للجدل، لا زال الحديث عنها جاريا إلى اليوم.