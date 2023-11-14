وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها: "بالفحص تبين أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية وليس إسرائيلى الجنسية وقدمت الفتاتان بلاغ للجهات الأمنية لقيامه بالتطاول عليهن، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إتخاذ اللازم حياله".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو لسائح إسرائيلي هاجم فتيات مصريات في مدينة دهب، قائلا: هذه أرضي. أرض إسرائيل".

وقالت الفتيات للسائح الإسرائيلي: أنت تحرشت بنا، ونحن صورناك، ليرد عليهم الأخير: "بالنسبة لي هذه أرض إسرائيل، أنتم لا تعرفون السياسة، أنتم مثل الحيوانات".