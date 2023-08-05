وفارق الممثل الحياة في أحد مستشفيات نيويورك بعد "معاناة قصيرة مع المرض"، محاطا بزوجته وابنه، بحسب بيان.

وكتب نجم "بريكينغ باد" براين كرانستون، صاحب شخصية والتر وايت في المسلسل، على إنستغرام: "مارك مارغوليس كان ممثلا عظيما وإنسانا جميلا. كان مرحا وصاحب شخصية محببة خارج التصوير (...) وذا رهبة قوية في موقع التصوير".

كذلك أشاد شريكه السابق في التمثيل بوب أودينكيرك، الذي لعب دور المحامي المحتال شاول غودمان في "بريكنغ باد"، بالـ"حضور القوي على الشاشة" لمارغوليس.

كما أشاد حساب "بريكينغ باد" الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "بالموهبة الهائلة لمارك مارغوليس، الذي جعل من هيكتور سالامانكا، بعينيه، وجرسه والقليل جدا من الكلمات، إحدى أكثر الشخصيات المحفورة في الذاكرة في تاريخ التلفزيون".

من هو مارغوليس؟