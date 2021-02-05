في البودكاست اليومي سؤال حر يناقش المشكلات التي نصادفها في حياتنا والتي تشكل امتحانات دقيقة لا ينجح الجميع في الخروج منها دون دعم أو مساند.

كما تطرقنا الى رحلة مسبار الأمل بكل ما تحمل للبشرية من آفاق علمية جديدة ولعلوم الفضاء وكيف يمكن أن تشكل قفزة علمية للمستقبل.

كانت موضوعات الأسرة حاضرة بشكل كبير عبر بودكاست حياتنا الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس، وقد ناقش هذا الأسبوع موضوعات متعددة، من العناية بالبشرة باستخدام التقنيات الحديثة، إلى اختيار التخصص الجامعي المناسب، إلى مشكلات المراهقين، وكيف يمكن أن نحافظ على توازنهم النفسي.

وكان لكرة القدم حضور كبير في بودكاست أثير الكرة الذي ناقش مع ضيوفه من مختصي الرياضة ونجومها موسم الانتقالات الشتوية "الميركاتو" وعرض آخر أخبار نجوم كرة القدم، وخاصة نجم برشلونة ميسي، الذي شغل الجميع بأخبار عقده الجديد والمبالغ المالية الطائلة التي حصل عليها خلال السنوات الماضية.

عالم الثقافة والفن كان حاضا بقوة هذا الأسبوع، ففي بودكاست صفحات تم عرض كتاب "نقطة زرقاء باهتة"، بما يحمله الإنسان من تساؤلات حول الفضاء واستكشافه.

وفي بودكاست الحياة رواية كانت النساء في الروايات العالمية هي بطل هذه الحلقة، عبر استعراض صورة المرأة في الرواية.

ومع رحيل أحد أبرز كتاب المسلسل الشهير عائلة سمبسون، استعرض بودكاست شريط سينما أبرز الأحاث المثيرة التي جاءت في المسلسل والتي شهد عالم الواقع الكثير منها بعد سنوات من عرضها في المسلسل.

وفي البودكاست الوثائقي بداية الحكاية كان الحدث الذي تم التسليط عليه هو زيارة الكائنات الفضائية وكيف حكت عنها الحضارات القديمة، انتهاءً بالأدلة العلمية التي توفرت لنا حتى الآن.

أما بودكاست نفسيتي فقد عرض مشكلة "فوبيا" عيادات الأسنان، ولماذا يتحمل بعضنا الألم لأنه يخشى زيارة طبيب الأسنان، وكيف يمكن التغلب على هذا الأمر.

في لغة الرجال وهو البودكاست المختص بالجنس الخشن وعالمه، ناقشنا مجالس الشباب وماذا يدور فيها من محادثات وأنشطة ولماذا تطلق عليها أسماء متعددة باختلاف البلد.

أما بودكاست محركات فقد عرض مشكلة الخدوش التي تصيب سياراتنا، وكيف يمكن أن نمنعها أو على الأقل كيف نقلل حدوثها.

وناقش بودكاست أساطير علاقة الإنسان بـ"أهل الفضاء" عبر العصور، وحقيقة الرسوم القديمة التي وضعها الإنسان على الجدران والمعابد القديمة.

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