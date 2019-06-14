وقال مسؤولون على صفحة شرطة سونوما الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن أفراد طاقم مروحية كانوا في جولة جوية لاستطلاع الأجواء على طول الساحل قبل القيام ببعض التدريبات في المياه المفتوحة في الخليج، قبل أن يلاحظوا مخلوقا عملاقا.

وأضاف مكتب عمدة مقاطعة سونوما: "الطاقم نظر إلى الأسفل، ورأى هذا الجمال عند مصب في المياه الضحلة"، في إشارة إلى السمكة الضخمة.

وكان على المسؤولين الأمنيين أن يؤجلوا التدريب لضمان سلامة المشاركين به، بعد أن قدروا أن يتراوح طول سمكة القرش بين 13 و15 قدما، حسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.

وحقق المنشور انتشارا واسعا على "فيسبوك"، وحظى بتعليقات عدة، حيث قال أحد المتابعين: "سعيد للغاية بسبب نجاتكم بعدما لاحظتم هذا الفك المفترس".