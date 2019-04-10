وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عناصر من شرطة المطار طلبوا من السائح الصيني أن يرمي بالقنينة التي تصل سعتها إلى 3 لترات في سلة القمامة.

وحين أدرك السائح "العنيد" أن الحليب سيضيع هباءً منثورا، تناول القنينة وأخذ يشربها أمام شرطة المطار وسط ذهول المسافرين الآخرين.

وأصر المسافر على حمل القنينة معه، لأن الحليب رخيص في أستراليا بينما تصل أسعاره إلى مستويات مرتفعة في الصين، لاسيما المنتج المستورد.

ولا يتجاوز سعر اللتر الواحد من الحليب في أستراليا، 0.6 جنيه إسترليني، لكن قنينة اللترات الثلاث من الحليب في الصين تصل إلى 6.8 جنيهات إسترلينية.

وبموجب إجراءات السلامة المعتمدة في المطار، فإن كل مادة سائلة تتجاوز 100 مليللتر ممنوعة من الدخول إلى مقصورة الطائرة.

وحين وجد نفسه في موقف صعب، سحب السائح الصيني القنينة وشرب ما كان متبقيا فيها، أي 2.5 لتر.