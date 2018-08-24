والمصري هو واحد من أهم نجوم الدراما الأردنية والعربية، وصاحب العديد من الألقاب التي يطلقها عليه جمهوره الممتد في كافة البلدان العربية، ومنها فارس الدراما البدوية. وكان المصري آخر من جسد دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسلسل "الجماعة 2".

ونعى رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الفنان الراحل، وقال في تغريدة على تويتر: "برحيل الفنان الأردني ياسر المصري نفتقد واحدا من أهم رموزنا الفنية التي أثرت الساحة العربية والمحلية بأعمال لن تنساها الأجيال."

وعن رحيل المصري، قال الفنان السوري تيم حسن: "رحيل مبكر لممثل لامع ومجتهد مع سيرة عطرة على لسان الجميع ..البقاء لله."

فيما قال المخرج السينمائي المصري خالد يوسف: "تلقيت كالصاعقة على رأسي نبأ مصرع الصديق العزيز الممثل الأردني ياسر المصري في حادث سير (ضاحي في فيلم كف القمر ) وأشهد الله أنه كان إنسانا استثنائيا وفنانا نادرا أحبه كل من التقي به وترك أثرا طيبا في نفوس كل فريق الفيلم، رحم الله فقيدنا الغالي وأسكنه فسيح جناته."

من جهتها، عبرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد عند صدمتها بوفاة الفنان الراحل وقالت: "أتقدم بالتعزية لعائلة الفنان الراحل المأسوف على شبابه الصديق #ياسر_المصري بوفاته في حادث أليم ولكل محبيه في العالم العربي ."

الجنازة

في هذه الأثناء، أعلن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، إن جثمان الفنان الراحل سيوارى الثرى يوم الجمعة بعد الصلاة في مسجد الفلاح بحي الزواهرة بمدينة الزرقاء إلى مقبرة الهاشمية.

وكان الفنان الأردني (47 عاما) فارق الحياة جراء حادث مؤلم في مدينة الزرقاء مساء الخميس بينما كان يحاول مساعدة أحد جيرانه.