وقال نشطاء على مواقع التواصل نقلا عن مصادر مقربة من الفنان الراحل، إن الأخير كان بزيارة لوالدته في منزل شقيقه في مدينة الزرقاء شرقي العاصمة عمان، بضاحية مكة.

وحال مغادرته منزل شقيقه – بحسب المصادر- وجد جاره يحاول تشغيل مركبته فما كان من الفنان المصري إلا أن ركبها محاولا تشغيلها عن طريق "التعشيق".

ولأن الشارع كان منحدرا لم يستطع المصري السيطرة على المركبة ما أدى لتدهورها واصطدامها بجدار أحد المنازل ومركبة كانت مركونة بجواره ما أدى إلى وفاته وإصابة شخص تصادف وجوده مع لحظة وقوع الحادث.

وبحسب وسائل إعلام أردنية نقلا عن مصادر أمنية فإن وفاة الفنان ياسر المصري جاءت في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء الخميس بتوقيت الأردن في محافظة الزرقاء غربي العاصمة عمان.

وأشارت إلى وقوع حادث صدم بين مركبة خصوصي وكانت متوقفة بدون سائق وبين باص خصوصي، حيث نتج عن الحادث وفاة الممثل الاردني ياسر المصري، وإصابة شخص آخر حالته بليغة.

وحظي تعليق للفنان الأردني الراحل ياسر المصري كتبه لصديقه المخرج فايز دعيبس، قبل وفاته بحادث سير بساعات، باهتمام كبير من قبل النشطاء الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد علق الفنان الراحل على منشور لصديقه دعيبس على فيسبوك قائلا: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا."

وجاء هذا الرد على منشور دعيبس الذي قال فيه، "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين".