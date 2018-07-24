وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن آندرزيج بارجييل البالغ من العمر 30 عاما صعد إلى قمة الجبل "كي 2" التي يصل ارتفاعها إلى 28 ألف قدم، ثم تزلج نحو الأسفل.

وأظهر مقطع فيديو بارجييل وهو يتسلق بصعوبة بالغة إلى القمة، وتم توثيق تجربته باستخدام طائرة "درون"، بمقدورها تسجيل الفيديو على ارتفاع ثمانية آلاف متر.

وقال المغامر قبل إنجاز مهمته يوم السبت "لم أنجح حين حاولت أول مرة، ومع ذلك، ثمة ثلاث طرق مختلفة للتزلج أسفل الجبل"، وأضاف أنه حدد مساره اعتمادا على حالة الجو.

وبعد نجاحه في تجربته غير المسبوقة، قال المتزلج إنه سعيد جدا بالإنجاز لاسيما أنه لن يضطر إلى القيام بمحاولة جديدة للصعود صوب القمة في عملية معقدة ويشوبها الخطر.

وراكم البولندي سجلا طويلا في تجارب صعود الجبال والهبوط منها، ففي عام 2015، توّج بجائزة الصليب الذهبي في بولندا تقديرا لما قدمه من دعم للمتزلجين في البلد الأوروبي.

كذلك منحت "ناشونال جيوغرافيك" لقب رجل العام للمغامر بعدما استطاع أن يحقق إنجازات مهمة بالتزلج من قمم شاهقة مثل "شيشا بانغما" و"ماناسلو" و"بورد".

وكان بارجييل قد حاول التزلج لأول مرة من قمة الجبل الباكستاني في 2017 لكنه تراجع عن خطته نظرا لكثافة الثلوج وهبوب عاصفة قوية في المنطقة.

ولم يسبق لأي شخص أن تزلج من قمة الجبل الشاهق، كما لقي كثيرون مصرعهم أثناء محاولتهم تسلقه.

ويقع الجبل على الحدود بين باكستان والصين، وهو ثاني أعلى قمة في العالم بعد إيفرست، ويصل طوله إلى 8612 مترا.