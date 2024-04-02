وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الإسرائيليين يتهمون التطبيق الصيني بإظهار "قدر غير متناسب" من المحتوى المؤيد للفلسطينيين والمعادي للسامية لمستخدمي المنصة، الذين يتجاوز عددهم مليار شخص حول العالم.

كما كشفت تقارير إعلامية أن العديد من المشاهير اليهود البارزين وأصحاب النفوذ يقومون بالضغط على "TikTok" خلف أبواب مغلقة لمحو أي "محتوى معادٍ لإسرائيل ومحاربة معاداة السامية".

وينفي "تيك توك" بشدة هذه الاتهامات، واجتمع مسؤولوه في أكثر من مناسبة مع مجموعات يهودية لمناقشة هذه المخاوف.

وأوضح أنه "يعمل بقوة على معالجة خطاب الكراهية على التطبيق"، مبرزا أنه أزال أكثر من 34 مليون مقطع فيديو انتهك قواعده.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن موظفين حاليين في تيك توك إعرابهم عن عدم رضاهم "عن الطريقة، التي أدارت بها الشركة الانتقادات الإسرائيلية والحوار حول الحرب".

وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تصويت المشرعين الأميركيين بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يجبر مالك تيك توك على بيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. ويزعم الأميركيون أن تطبيق مشاركة الفيديوهات يستخدم من قبل الصين كأداة للمراقبة والتلاعب.

وقالت الجمهورية نيكي هيلي قبل أيام إن "مقابل كل 30 دقيقة يقضيها شخص ما على تيك توك كل يوم، يصبح أكثر معاداة للسامية بنسبة 17 في المئة، وأكثر تأييدا لحماس".

وكان تطبيق الفيديوهات كشف، في وقت سابق، أن خوارزمية التوصية الخاصة به "لا تنحاز" لأي قضايا معينة.