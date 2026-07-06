وأضاف حسن في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "الوقت ضيق للغاية بين مباراتي أستراليا والأرجنتين. حاولنا تجهيز اللاعبين من خلال الاستشفاء ودراسة المنافس جيدا".

وتابع قائلا: "نواجه منافسا كبيرا بحجم الأرجنتين ولديهم أسطورة مثل ليونيل ميسي ولكننا نعمل على تطبيق أفكارنا الفنية المعتادة".

وأوضح حسن: "إذا ركزت على لاعب الفريق المنافس لن نستطيع مواصلة العمل. كل تركيزنا على إسعاد الشعب المصري وليس على أسماء لاعبي الفرق المنافسة".

وأشار حسن إلى أن "لدينا أسلوبنا وأنا أبلغت اللاعبين منذ سنتين ونصف أنه يهمنا فرض أسلوبنا في الملعب والعمل بطريقتنا دون التفكير في لون قميص المنتخب المنافس أو اسمه أو لاعبيه المهمين الذين لديه والذين نكنّ لهم كل التقدير والاحترام، والدليل في المباراتين الوديتين ضد إسبانيا والبرازيل".

وأكد حسن أنه "كنا نعرف خلال استعداداتنا لكأس العالم أننا سنواجه منتخبات قوية ونحن الآن في دور الـ16 فما بالك بمواجهة الأرجنتين بطلة العالم التي نكنّ لها وللاعبيها كل الاحترام والتقدير، لكننا سنركز على ما سنقدمه على أرضية الملعب وما وصل إليه اللاعبون من تطور في الأداء سواء من الناحية التكتيكية أو الإصرار على الوصول إلى هدفنا".

واعتبر أن: "كأس العالم فرصة لا تتكرر لأي لاعب حتى يثبت نفسه ويعبّر عن قدراته وعن الكرة المصرية".

وشدد على أن "منتخب مصر لن يكون صيدا سهلا أمام بطل العالم ونسعى لتحقيق هدفنا وتحقيق نتيحة إيجابية".