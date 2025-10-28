وانضم صلاح وحكيمي للقائمة التي ضمت 26 لاعبا، ليمثلا اللاعبين العرب في الترشيحات، عطفا على المستوى المذهل الذي قدمه كل منهما سواء مع ناديه أو مع منتخب بلاده.

وقاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، واحتكر معظم جوائز المسابقة العريقة، حيث توج بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع أهداف في البطولة.

وتمكن صلاح من معادلة الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بجائزة الهداف مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، لاعب أرسنال السابق، بعدما فاز بها للمرة الرابعة.

كما نال "الفرعون المصري" جائزة أفضل لاعب بالبطولة، سواء المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي أو من رابطة الكتاب البريطانيين، علما بأنه توج أيضا بجائزة أفضل لاعب بإنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين حصولا على تلك الجائزة.

وكان صلاح قاد منتخب مصر أيضا لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليعيد "الفراعنة" للمشاركة في المونديال بعد نسخ 1934 و1990 بإيطاليا و2018 في روسيا.

من جانبه، توج حكيمي ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع سان جرمان، الذي حصل معه على ألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا والسوبر الفرنسي، وساهم في تأهل ناديه للمباراة النهائية في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الولايات المتحدة صيف العام الحالي.