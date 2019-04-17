وضرب لاعب فريق نيويورك ريد بولز، أليخاندرو غامارا، الكرة باتجاه المشجعين، في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعت فريقه مع سبورتنغ كانساس، ومن ثم طرده الحكم.

ويبدو أن اللاعب غامارا كان متوترا للغاية، عندما كانت النتيجة تشير بالتعادل بهدفين لمثلهما بين الفريقين، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري المحترفين الأميركي، الاثنين الماضي.

وفي الوقت بدل الضائع، احتسب الحكم مخالفة ضد اللاعب الذي لم يتقبل القرار، وقام بتسديد الكرة ناحية الجماهير بقوة، مما أدى إلى إصابة أحدهم، واستحق اللاعب بطاقة حمراء، لكنه عاد واعتذر عن فعلته.

وتمكن سبورتنغ كانساس بتعادله مع نيويورك ريد بولز، من رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس بمجموعة المنطقة الغربية، كما رفع نيويورك ريد بولز رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن.

وكادت المباراة أن تنتهي بفوز نيويورك ريد بولز، لكن جيانلوكا بوسيو خطف هدف التعادل لسبورتنغ كانساس قبل دقيقتين من النهاية.